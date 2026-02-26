إعلان

تصادم مروع بين تريلا وأتوبيس بمطلع محور الضبعة

كتب : محمد شعبان

08:52 م 26/02/2026

حادث أتوبيس - أرشيفية

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حادثاً مروعاً إثر اصطدام تريلا بأتوبيس نقل ركاب، وذلك عند نقطة الالتقاء الحيوية بمطلع محور الضبعة في الاتجاه المؤدي إلى روض الفرج.

البداية كانت ببلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم وتوقف حركة المرور بشكل جزئي. وبحسب المعاينة الأولية، أدى اختلال عجلة القيادة وقوة الاصطدام إلى وقوع عدد من الإصابات بين مستقلي الأتوبيس، وسط حالة من الاستنفار الأمني وسيارات الإسعاف التي هرعت إلى مكان الحادث لنقل 12 مصابًا إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

تصاعد أدخنة من أعلى فندق شهير بالجزيرة

انتقلت القيادات الأمنية ورجال المرور على الفور لموقع الحادث، حيث جرى الدفع بـ "أوناش" عملاقة لإزالة حطام التريلا والأتوبيس، وتجنيبهما بعيداً عن نهر الطريق لإعادة فتح الحركة المرورية ومنع التكدس.

حادث مروري حادث مروع حادث القاهرة الإسكندرية الصحراوي

