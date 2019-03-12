وزير قطاع الأعمال: 247 قطعة أرض غير مستغلة بالشركات التابعة



كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- هاني رجب:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن عدد الأراضي غير المستغلة التابعة لشركات الوزارة بلغ حتى الآن 247 قطعة أرض.

وأضاف الوزير خلال ندوة جمعية رجال الأعمال اليوم الثلاثاء أن الوزارة تعمل حاليا على تغيير تراخيص الأراضي من صناعي إلى سكني تجاري لاستغلالها بالشراكة مع مطورين عقاريين.

وقال الوزير إن الأراضي غير المستغلة أغلبها تقع خارج المصانع ولا تؤثر في العملية الإنتاجية وإن استغلالها سيتم الاستفادة منها في تمويل تطوير الشركات وسداد مديونيات الشركات.

وأوضح أن إجمالي مديونية وزارة قطاع الأعمال العام لصالح وزارتي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي تتعدى 38 مليار جنيه.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل حاليا على وضع خطة تسويقية لمنتجات الشركات التابعة.