نصيب الفرد من الدين الخارجي ينخفض لأول مرة في 3 سنوات

كتب- مصطفى عيد:

كشفت بيانات البنك المركزي، عن انخفاض متوسط نصيب الفرد من إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وذلك لأول مرة في 3 سنوات، على الرغم من ارتفاع إجمالي الدين الخارجي نفسه خلال نفس الفترة.

وبحسب التقرير الشهري عن يناير الصادر اليوم الثلاثاء من البنك المركزي، سجل متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي 873.6 دولار في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 883.9 دولار في نهاية يونيو 2018.

ويأتي ذلك رغم ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018 بقيمة 486.8 مليون دولار، ليسجل 93.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2018.

وتعد هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي منذ الربع الأول من عام 2015-2016، حينما انخفض بنحو 54.1 دولار إلى 474.3 دولار بنهاية سبتمبر 2015.

ولم يوضح المركزي في تقريره عدد السكان الذي اعتمد عليه في حساب متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي.

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