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تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا مع نهاية التعاملات

05:27 م الثلاثاء 26 فبراير 2019
تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا مع نهاية التعاملات

أسعار الدولار

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

واستقر سعر الدولار في بنوك مصر، والأهلي، والقاهرة عند 17.46 جنيه للشراء، و17.56 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والإسكندرية عند 17.47 جنيه للشراء، و17.57 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.48 جنيه للشراء، و17.58 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنوك التعمير والإسكان، والبركة، وقناة السويس، وأبوظبي الإسلامي عند 17.49 جنيه للشراء و17.59 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار بنك مصر البنك الاهلي

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