في تعليمات المركزي الجديدة.. كيف يمكن لعملاء البنوك التقدم بشكوى؟

كتب- مصطفى عيد:

أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة لتنظيم العلاقة بين البنوك العاملة في مصر وعملائها تحت اسم "تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك"، والتي تشمل آلية تقديم شكاوى العملاء والتعامل معها.

ووفقا لهذه التعليمات، إذا كان لدى أي عميل من عملاء بنك ما شكوى معينة لا يحق له تقديم شكواه للبنك المركزي قبل الرجوع إلى البنك المعني أولا.

ويمكن للعميل تقديم شكاواه عبر نموذج داخلي موحد لشكاوى العملاء يتيحه البنك في الفروع أو لدى الوكلاء، وعن طريق الموقع الإلكتروني له، ومقدمي خدمات الدفع، ولكن إذا لم يستخدم العميل هذا النموذج وقدم شكوته مباشرة للبنك يتعين على هذا البنك النظر في الشكوى.

ويجب أن يشمل هذا النموذج عدد من البيانات على رأسها تاريخ تقديم الشكوى، وبيانات العميل متضمنة رقم تحقيق الشخصية ووسيلة الاتصال به، وملخص الشكوى، والإدارة المعنية بالشكوى، وإرفاق أي مستندات متعلقة بالشكوى.

وعلى البنك الذي سيتقدم العميل بالشكوى إليه، توفير وسائل لتقديم الشكوى سواء عبر صندوق للشكاوى بالفروع، أو وسائل إلكترونية مثل الفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو الموقع الإلكتروني، أو رقم هاتف، أو من خلال تواصل العميل مباشرة مع وحدة حماية حقوق العملاء التي نصت تعليمات المركزي على إنشائها بكل بنك للتعامل مع شكاوى العملاء.

وبعد تقديم الشكوى وتسجيلها لدى وحدة حماية حقوق العملاء بالبنك، يحصل العميل على رقم مرجعي خلال يومي عمل من تاريخ تسجيل الشكوى، ليتمكن من متابعتها بسهولة، مع إمكانية متابعتها عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو عن طريق الاتصال الهاتفي أو مقدمي خدمات الدفع.

ونصت تعليمات المركزي على أن يرد البنك على شكوى العميل خلال فترة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ استلامها (فيما عدا الشكاوى المتعلقة بمعاملات مع جهات خارجية مع وجوب إخطار العميل بالمدة اللازمة لدراسة الشكوى).

وترد وحدة حماية حقوق العملاء بالبنك على العميل خلال الفترة المذكورة كتابيا أو إلكتروينا، بحيث يتضمن ذلك المبررات المناسبة أو الإجراءات التصحيحية إن وجدت، على أن تقوم الإدارات المعنية في البنك باتخاذ هذه الإجراءات التصحيحية والتحقق من عدم وجود حالات مماثلة.

وأجاز البنك المركزي للعميل تصعيد شكاواه إليه في حالة عدم الرد على شكواه من البنك المعني خلال فترة الـ 15 يوما المقررة.

كما أتاح المركزي للعميل في حالة عدم قبوله رد البنك بإخطار هذا البنك كتابيا خلال 15 يوم عمل من تاريخ استلام الرد متضمنا أسباب عدم القبول، وفي حالة عدم قيامه بذلك يعتبر قبولا ضمنيا لرد البنك.

وفي حالة إخطار العميل البنك بعدم قبول الرد، يجب على البنك إعادة النظر وفحص الشكوى مرة أخرى، والرد النهائي على العميل خلال 15 يوم عمل، مصحوبا بالمبررات المناسبة والواضحة خاصة إذا لم يتغير الرد، مع إخطار العميل بحقه في تصعيد الشكوى للبنك المركزي في حالة عدم قبوله الرد الثاني من البنك.