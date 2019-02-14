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    العالم هاني سويلم: البيانات أصبحت تتنافس مع رأس المال في التحكم بالاقتصاد

    07:00 ص الخميس 14 فبراير 2019
    العالم هاني سويلم: البيانات أصبحت تتنافس مع رأس المال في التحكم بالاقتصاد

    العالم هاني سويلم

    كتب - أسامة عبد الكريم:

    أكد العالم المصري الدكتور هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية والتنمية بجامعة آخِن الألمانية، وخبير تطوير التعليم بألمانيا، أن المعلومة والبيانات أصبحت تتنافس مع رؤوس الأموال على الصدارة كمتحكم في الاستثمار والاقتصاد.

    وأضاف سويلم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "العالم أصبح يتحدث عن اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة وغيرهم من المصطلحات الجديدة علينا التي يجب ألا نستهين بها".

    وقال إنه "لم يعد رأس المال يتربع منفردا على قمة هرم متطلبات الاستثمار، فعلى سبيل مثال شركة "أوبر" التي تدير أكبر أسطول سيارات في العالم دون أن تمتلك سيارة واحدة".

    تابع: "علينا الاستعانة بالمتخصصين في هذه المجالات، لأن الأمر في تطور مستمر حتي أصبح كل معلومة تساوي نقوداً، فكل مانفعله على الانترنت من بحث في جوجل أو لايك أو شيرعلي الفيسبوك يتم الاستفاده منه لتحليل شخصيتك وفهم الكثير عن ما تحب أو تكره وإعداد عروض المبيعات التي تناسبك حتي دون أن تطلبها أو تبحث عنها وغيرها الكثير من الاستخدامات".

    هاني سويلم البيانات رأس المال الموارد المائية جامعة آخِن
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