سحر نصر تفتتح "سيتي سنتر ألماظة" باستثمارات 580 مليون دولار

تقرير: مصر في المركز العشرين عالميا في تلقي المكالمات المزعجة خلال

كتب- مصطفى عيد:

افتتحت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي الإماراتي، اليوم الخميس، مركز سيتي سنتر ألماظة التجاري، الذي تم إنشاؤه وفقا لنظام المناطق الاستثمارية، باستثمارات 580 مليون دولار (ما يعادل بنحو 9.35 مليار جنيه)، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الخميس.

وحضر الافتتاح نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأمير سيد أحمد حسن، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومحمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وآلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة الفطيم القابضة، وضياء الدين يحيى، الرئيس الإقليمي والعضو المنتدب لمجموعة ماجد الفطيم العقارية.

وبحسب البيان، يقع المشروع على طريق القاهرة السويس على مساحة 29.5 فدان، ويضم أكثر من 260 متجرًا للبيع بالتجزئة والمطاعم المحلية والعالمية، ووفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقالت الوزيرة إن المركز يعد ضمن المناطق الاستثمارية، التابعة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، مشيرة إلى أن نظام المناطق الاستثمارية يعد من أبرز وأهم الأنظمة الاستثمارية، لما يقدمه من إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات، ومساعدة المستثمر في التعامل مع كافة أجهزة الدولة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع.

وأشارت الوزيرة إلى قصص النجاح التي تحققها الاستثمارات الاماراتية في مصر والتي وصلت إلى 7.2 مليار دولار في ظل وجود 1165 شركة فى مصر.

وأوضحت أن نظام المناطق الاستثمارية ساهم في إحيائه قانون الاستثمار، ويوجد حاليا 5 مناطق استثمارية تضم 271 مشروعا بإجمالي رؤوس أموال بلغت 11 مليار جنيه، وفرت 350 ألف فرصة عمل.

وذكرت الوزيرة أنه يتم حاليا التوسع في المناطق الاستثمارية بإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، ومن المنتظر أن تساهم هذه المناطق في توفير 500 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة، وجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه.

وأضافت أن مشروع سيتي سنتر ألماظة كان من أوليات المناطق الاستثمارية التي تأسست بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، ودعت رجال الأعمال الإماراتيين لمواصلة ضخ الاستثمارات في الاقتصاد المصري.

وقال وزير التغير المناخي الإماراتي، إن العلاقات المصرية الإماراتية نموذج يحتذى به في متانة العلاقات الرسمية والشعبية، وتشهد الآن حقبة جديدة من تطور العلاقات.

وأضاف الوزير أن مشروع اليوم هو نموذج رائد في الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، بحسب البيان.

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، إن الشركة تعمل في مصر منذ 21 عاما، وضخت استثمارات بقيمة 26 مليار جنيه في الخمس سنوات الماضية ووفرت 126 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتخطط لاستمرار تدفق الاستثمارات بضخ 44 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، ولكن بوتيرة أسرع.

وأشار إلى التزام الشركة بالاستثمار طويل الأجل في مصر، وعلى سبيل المثال فإن استثمارات المشروع التي تبلغ قيمتها 9.5 مليار جنيه، منها مليار جنيه تم ضخها لرفع كفاءة الطرق والبنية التحتية المحيطة بالمشروع.

وقدم آلان بيجاني الشكر للقيادة السياسية المصرية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعمهما المستثمر للقطاع الخاص، وتمهيد بيئة الاستثمار، وفقا للبيان.