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إيران تُصعّد لهجتها ضد أمريكا: "الحرب هذه المرة لن تقتصر على المنطقة"

كتب : مصطفى الشاعر

11:54 م 10/06/2026

إيران وأمريكا

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تصاعدت لهجة إيران في مواجهة الولايات المتحدة، مع إطلاق تصريحات حادة حذّرت من أن أي مواجهة مقبلة "لن تظل محصورة داخل حدود المنطقة"، في إشارة إلى اتساع محتمل لنطاق التصعيد.

تصريحات إيرانية شديدة اللهجة

وفي التفاصيل، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إبراهيم عزيزي، إن التهديدات الأمريكية الأخيرة تُشير إلى أن أي حرب محتملة "لن تقتصر على نطاق المنطقة فقط"، في مؤشر على التصعيد المتزايد بين طهران وواشنطن.

تصريحات إيرانية شديدة اللهجة

كتب عزيزي، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أن إيران "لا تخشى محاربة الخاسرين"، مضيفا أن "عدد التوابيت الأمريكية سيكون أكبر بكثير مما يقوله ترامب، وسيزداد أكثر"، على حد تعبيره.

وأكد رئيس لجنة الأمن القوي الإيراني، أن الحرب المقبلة "لن تقتصر على المنطقة"، مختتما منشوره بالقول: "سنرى ما سيحدث".

تحذيرات من مجموعة هاكرز إيرانية

وفي سياق متصل، أصدرت مجموعة الهاكرز الإيرانية "حنظلة"، تحذيرا موجها إلى الجيش الأمريكي، قالت فيه إن على جنود مشاة البحرية الأمريكية توديع عائلاتهم، مشيرة إلى أن "الصواريخ جاهزة للإطلاق"، وأن ما وصفته بـ"الضربة القادمة ستكون مريرة".

تصعيد متبادل مع تصريحات ترامب

يأتي هذا التصعيد بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم إيران بـ"المماطلة" في محادثات الاتفاق، متوعدا بأنها "ستدفع الثمن"، ومؤكدا أن الولايات المتحدة ستستأنف ضرباتها ضدها إذا استمرت في عرقلة التوصل إلى اتفاق.

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