تراجع الدولار يهبط بأسعار الذهب في مصر خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسبب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 660 جنيها اليوم الجمعة 20-12-2019 مقابل 662 جنيها الجمعة الماضي.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 565 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 754 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5280 جنيها.

وأرجع نجيب التراجع إلى هبوط سعر الدولار أمام الجنيه، الأسبوع الماضي، وهو أحد عاملان يؤثران في تحديد سعر المعدن الأصفر في السوق المحلي، بالإضافة إلى سعر الذهب عالميا.

وشهدت تعاملات الأسبوع الجاري، خاصة الاثنين الماضي، انخفاضا ملحوظا لأسعار الدولار أمام الجنيه ليكسر حاجز الـ 16 جنيها لأول مرة منذ فبراير 2017.

وانخفض متوسط سعر الدولار بنحو 10 قروش في البنوك بنهاية تعاملات أمس مقارنة بمستواه يوم الخميس الماضي، ليصل إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وعالميا، انخفض الذهب اليوم الجمعة في الوقت الذي تحسن فيه الطلب على الأصول مرتفعة المخاطر بفضل تفاؤل بتسوية قريبة لحرب التجارية المريرة بين الولايات المتحدة والصين.

ويترقب فيه المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لاستقاء مزيد من المؤشرات بشأن متانة الاقتصاد.

وبحلول الساعة 1036 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1477.28 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1481.10 دولار للأوقية، بحسب وكالة رويترز.