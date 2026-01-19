إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يسجل أعلى مستوى تاريخي بنهاية جلسة الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

03:32 م 19/01/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.49% عند مستوى 45048 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين مسجلا أعلى مستوى تاريخي.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.40%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.52%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 2.7 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 483.7 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 3.2 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.40% عند مستوى 43952 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX 70 المستثمرين المصريين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي
اقتصاد

"بطل موائد رمضان".. الشعبة: أسعار البط بالأسواق عند مستويات الموسم الماضي

"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-
أخبار المحافظات

"الأتوبيس دخل في المحل وأصاب شخصين".. ماذا حدث في دوران الصفا بالإسكندرية؟-
كشوف عذرية وتجويع حتى الموت.. تفاصيل جديدة في وفاة فتاة قنا ضحية والدها
أخبار المحافظات

كشوف عذرية وتجويع حتى الموت.. تفاصيل جديدة في وفاة فتاة قنا ضحية والدها
"متصفحاتك في خطر".. إضافات شائعة تبدو بريئة وتخترق خصوصيتك
أخبار و تقارير

"متصفحاتك في خطر".. إضافات شائعة تبدو بريئة وتخترق خصوصيتك
شيري عادل تتصدر التريند لهذا السبب
زووم

شيري عادل تتصدر التريند لهذا السبب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة إلغاء التوقيت الشتوي قبل رمضان
قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك
بعد رقم قياسي عالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية التعاملات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تحسن الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح