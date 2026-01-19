إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 19 يناير 2026

كتب : آية محمد

03:33 م 19/01/2026

البورصة المصرية

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 7109 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7149 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6255 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5361 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 50040 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

