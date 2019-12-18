"إيرفرانس" تبدأ تشغيل الطائرة إيرباص A350 لأول مرة على رحلات القاهرة باريس

كتب- عبدالقادر رمضان:

أعلنت شركة خطوط الطيران الفرنسية "إيرفرانس"، اليوم الأربعاء، عن تشغيل طائرة إيرباص A350 المتطورة لأول مرة، على رحلات الشركة بين القاهرة وباريس.

وقال فريدريك بوربان، مدير عام الشركة في مصر، إن الطائرة الجديدة هي أحدث طائرة في خطوط إيرفرانس، والتي تعتبر جيل جديد من الطائرات الصديقة للبيئة حيث توفر استهلاك الوقود بنسبة 25% وتقلل انبعاث الكربون بنفس النسبة، حيث أنها أخف وزنا.

وأضاف بوربان في مؤتمر صحفي اليوم، إن دخول إيرباص A350 في أسطول الشركة يعتبر خطوة استراتيجية مهمة ضمن خطة تحديث وتطوير أسطول طائرات الشركة.

وقال إن الطائرة تحتوي على 382 مقعدا، وتوجد بها خدمات الواي فاي لتوفير الإنترنت، وكذلك مساحات واسعة لراحة الركاب، وشاشات كبيرة تحتوي على مواد ترفيهية متنوعة.

وأشار إلى أن الشركة تسلمت أول طائرة من طراز إيرباص A350 في مركز إيرباص بمدينة تولوز الفرنسية في 7 أكتوبر، وبحلول 2025 سيصل عدد الطائرات من هذا الطراز في إيرباص إلى 350 طائرة.

وقال بربان إن طائرة إيرباص A350 التي تشغلها إيرفرانس تعد الأولى من نوعها التي تعمل في القاهرة بشكل تجاري.

وتسير الشركة حاليا 6 رحلات أسبوعيا بين القاهرة وباريس، بحسب بربان.

وأشار إلى أن الشركة تعمل في مصر منذ حوالي 81 سنة، وفتحت مكتبها بالقاهرة منذ سنوات طويلة في عام 1958.

وقال ستيفان روماتيه، سفير فرنسا في القاهرة، إن تشغيل الطائرة إيرباص A350 يعتبر محطة مهمة لشركة إيرفرانس، من أجل زيادة طاقتها الاستيعابية وتقديم أفضل الخدمات.

وأضاف أن شركة إيرفرانس لديها تاريخ طويل مع مصر، وأن تشغيل الطائرة الجديدة على خط القاهرة باريس يعبر عن التزام الشركة تجاه مصر وتقديم أفضل وأحدث الخدمات.

وقال إن تشغيل الطائرة الجديدة يأتي في مرحلة مهمة من تطور العلاقات المصرية الفرنسية وزيادة السياحة الفرنسية في مصر.