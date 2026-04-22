إعلان

خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟

كتب : منال المصري

11:43 ص 22/04/2026 تعديل في 11:51 ص

عمر رضوان رئيسا للبورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين الخبير المخضرم بأسواق المال عمر رضوان رئيسا للبورصة المصرية خلفا لإسلام عزام الذي شغل رئيسا للرقابة المالية.

ماذا نعرف عن عمر رضوان؟

بحسب السيرة الذاتية على صفحته على لينكد إن، يمتلك رضوان خبرة كبيرة في إدارة الثروات، وشغل مدير استثمار، ومدير مخاطر.
من أهم المناصب شغل رضوان رئيس المسئولين التنفيذيين بشركة مصر كابيتال التابعة لبنك مصر وأسهم في تحقيق طفرة كبيرة في أعمال الشركة والتوسع الداخلي.
وحاصل على شهادة محلل مالي معتمد (CFA) ومدير مخاطر مالية معتمد (FRM) من قبل GARP.

ويتمتع بخبرة ثلاثة عقود في إدارة الأصول والتمويل والأوراق المالية والاستثمار.

وتخرج بمرتبة الشرف من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بدرجة بكالوريوس في الاقتصاد وتخصص فرعي في علوم الحاسوب.

وحاصل على دبلوم دراسات عليا في التحول الرقمي من ESLSCA

رئيس البورصة إسلام عزام رئيس الوزراء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

