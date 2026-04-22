انخفضت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، والفلفل الرومي، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-4-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7 جنيهات و25 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 3 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة تتراوح بين 7 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 16 و22 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 13 و25 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.