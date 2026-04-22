إعلان

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:53 ص 22/04/2026

أسعار الدواجن والبيض

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية، ومتوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-4-2026، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 109.22 جنيه، بزيادة 1.32 جنيه.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 92.07 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 126.38 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 134.62 جنيه، بزيادة 1.05 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 143.05 جنيه، بتراجع 75 قرشًا.

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

