إعلان

مصرع سيدتين جراء انهيار غرفة بمنزل قديم في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

11:41 ص 22/04/2026
  • عرض 6 صورة
    المنزل بعد انهياره
    جانب من المنزل المنهار
    المنزل المنهار
    سلم المنزل المنهار
    جانب من المنزل بعد انهياره

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية نيدة التابعة لمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، صباح اليوم الأربعاء، انهيار غرفة داخل منزل قديم، ما نتج عنه مصرع سيدتان.

تبين من التحريات الأولية أن المنزل المنهار ملك المدعو "محمد. أ"، ومشيد بالطين، ومسقوف بجذوع النخيل والجريد.

ضحيتان في الحادث

نتج عن الحادث مصرع كل من سمية إ 55 عامًا، إسراء ع 21 عامًا، وجرى نقل الجثتين لمستشفى سوهاج العام، تحت تصرف الجهات المختصة.

إخطار رسمي بالواقعة

جرى إخطار اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج بالواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج أخميم انهيار منزل

أحدث الموضوعات

أضخم الإنتاجات.. تركي آل الشيخ يروج لمسلسل "الأمير" بطولة أحمد عز
هل تلجأ مصر لطلب قرض إضافي من صندوق النقد وسط استمرار حرب إيران؟
أفغانستان: انفجار يهز مدينة مزار الشريف
حرب إيران.. الحرس الثوري يجري عرضا عسكريا بالصواريخ- فيديو
آخر فرصة.. فيفا يطرح دفعة تذاكر جديدة لـ 104 مباريات في كأس العالم
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

