بالصورـ توريد 7191 طن قمح عبر 28 موقعًا تخزينيًا بأسيوط

شهدت قرية نيدة التابعة لمركز أخميم شرقي محافظة سوهاج، صباح اليوم الأربعاء، انهيار غرفة داخل منزل قديم، ما نتج عنه مصرع سيدتان.

تبين من التحريات الأولية أن المنزل المنهار ملك المدعو "محمد. أ"، ومشيد بالطين، ومسقوف بجذوع النخيل والجريد.

ضحيتان في الحادث

نتج عن الحادث مصرع كل من سمية إ 55 عامًا، إسراء ع 21 عامًا، وجرى نقل الجثتين لمستشفى سوهاج العام، تحت تصرف الجهات المختصة.

إخطار رسمي بالواقعة

جرى إخطار اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج بالواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.