ارتفاع جماعي بداية تعاملات الأربعاء.. مؤشر EGX30 يناهز 52 ألف نقطة

افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء 22-4-2026 على ارتفاع جماعي، في بداية التداولات، إذ سجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.46% بعدما افتتح التعاملات عند 51977 نقطة، وهو ما يعكس استمرار محاولات اختراق مستويات مقاومة جديدة.

المؤشرات الصغيرة والمتوسطة

وعلى صعيد المؤشرات الصغيرة والمتوسطة، ارتفع مؤشرEGX70 بنسبة 0.57% ليسجل 13717 نقطة، مدفوعًا بنشاط ملحوظ في شريحة واسعة من الأسهم ذات السيولة المتوسطة، بينما صعد المؤشر المئويEGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.63% ليفتتح عند 19178 نقطة، بما يعكس اتساع قاعدة الارتفاعات داخل السوق.

وفي السياق ذاته، سجل مؤشرEGX30 المقوم بالدولار ارتفاعًا بنسبة 0.72%، حيث أنهى تعاملات أمس عند 3407 نقاط، كدليل على تحسن "نسبي" لتقييمات للمستثمرين الأجانب.