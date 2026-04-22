ارتفعت أسعار حديد عز، والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-4-2026، بينما انخفضت أسعار الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن حديد عز: 39310.59 جنيه، بزيادة 798.69 جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري: 37230.52 جنيه، بتراجع 509.66 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4129.58 جنيه، بزيادة 66.44 جنيه.