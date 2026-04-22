

جسد اليوم العربي لضحايا الإرهاب، الذي يوافق 22 أبريل من كل عام، محطة مهمة لتجديد الالتزام الإنساني تجاه المتضررين من الأعمال الإرهابية، وتسليط الضوء على حجم المعاناة التي يعيشونها نتيجة تلك الجرائم.

دعم شامل لضحايا الإرهاب وتعزيز حقوقهم لتحقيق التعافي

أبرزت المناسبة أهمية تقديم مختلف أشكال الدعم للضحايا، سواء من خلال الرعاية الصحية الشاملة أو الدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز الأطر القانونية التي تكفل حماية حقوقهم وضمان حصولهم على التعويضات المناسبة، بما يسهم في تحقيق التعافي المجتمعي وإعادة دمجهم في الحياة بشكل آمن ومستقر.

أشادت الجهود العربية بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والحد من مخاطره خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى أهمية الإعلام الأمني في نشر المعلومات الدقيقة وتوعية الرأي العام بتداعيات تلك الجرائم.

اهتم مجلس وزراء الداخلية العرب مبكرًا بقضية ضحايا الإرهاب، حيث أقر في عام 2004 توصيات تهدف إلى وضع تشريعات وآليات تساعد المتضررين على الحصول على حقوقهم، مع التأكيد على تدريب الكوادر المعنية للتعامل مع احتياجاتهم بشكل مهني وسريع.

دعمت قرارات لاحقة تعزيز حقوق الضحايا، من بينها اعتماد توصيات خاصة بحماية حقوق الإنسان، إلى جانب إقرار قانون عربي استرشادي عام 2019 يهدف إلى تنظيم آليات الدعم والتعويض.

الاستراتيجية العربية المطورة لمكافحة الإرهاب

أكدت الاستراتيجية العربية المطورة لمكافحة الإرهاب، التي تم اعتمادها في عامي 2022 و2023، ضرورة دعم ضحايا الإرهاب وضمان وصولهم إلى العدالة، مع توفير الحماية الكاملة لهم خلال مراحل التحقيق والتقاضي.

ثمنت الدول العربية الجهود المبذولة لإنشاء كيانات متخصصة لدعم الضحايا، سواء من خلال تقديم المساعدات المادية أو العلاج والرعاية المستمرة، مع دعوة مؤسسات المجتمع المدني إلى تكثيف دورها في دعمهم نفسيًا واجتماعيًا.

شددت المناسبة على أن مواجهة الإرهاب مسؤولية جماعية، تتطلب تكاتف جميع الجهات، مع التأكيد على تقدير تضحيات رجال الأمن الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أوطانهم، وضرورة دعم أسرهم وتكريمهم.

