بينها الأهلي ومصر.. أسعار الدولار تنخفض في 5 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 5 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنك قناة السويس إلى 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي الأهلي، ومصر إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في البنك التجاري الدولي عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.11 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.