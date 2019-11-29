غادة والي عن تكريم "النواب": درع البرلمان وسام شرف أعتز به

كتبت- ياسمين سليم:

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن درع مجلس النواب وسام شرف تعتز به وتقدره، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وأضافت والي، بعد تكويم مجلس النواب لها: "اعتبر تكريم مجلس النواب ومنحي درع البرلمان وسام شرف اعتز به وهو من ارفع التكريمات التي تلقيتها في حياتي".

وزارت والي، أمس، مجلس النواب لتقديم الشكر للبرلمان المصرى ورئيسه الدكتور علي عبدالعال ووكلاء المجلس والسادة النواب علي ما قدموه من مساندة على مدار السنوات الماضية وما قدموه من دعم لتقلدها المنصب الأممي الرفيع كوكيل للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التفيذي للمنظمة المعنية بمكافحة المخدرات والجريمة.

وخلال الزيارة التقت الوزيرة الدكتور علي عبدالعال لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بوزارة التضامن الاجتماعي كما استعرضت والي أهم ملفات منصبها الجديد.