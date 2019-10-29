هشام توفيق: مصر قد تؤجل طروحات الشركات الحكومية لما بعد "أرامكو"

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن طرح شركة أرامكو السعودية المرتقب، قد يؤجل برنامج طروحات الشركات الحكومية في البورصة، بحسب تصريحاته لقناة العربية.

وأَضاف الوزير في تصريحات على هامش مؤتمر الجمعية البريطانية "مصر كمركز للتصدير في أفريقيا" اليوم الثلاثاء، أن الأسواق تترقب طرح أرامكو السعودية كأكبر طرح تشهده الأسواق في تاريخها.

وكانت وكالة رويترز، نقلت عن ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم ، إن أرامكو السعودية تستهدف إطلاق طرحها العام الأولي في الثالث من نوفمبر المقبل، بعد إرجاء الموعد في وقت سابق من الشهر الجاري لإتاحة وقت للمستشارين لتأمين مستثمرين رئيسيين.

كما قالت قناة "العربية" السعودية، إن بدء الاكتتاب في طرح شركة أرامكو السعودية العملاقة سيبدأ في الرابع من ديسمبر المقبل، ونقلت عن مصادرها أن بدء التداول في السوق السعودية سيكون في 11 ديسمبر وإعلان النطاق السعري للطرح سيكون في 17 نوفمبر.

وأشار الوزير، إلى أن برنامج الطروحات الحكومية مستمر ولم يتوقف، وأن لجنة الطروحات الحكومية انتهت من مراجعة ملاحظات مجلس الدولة بشأن الإجراءات القانوينة لطرح المال العام، وتنتظر تحديد موعد الطرح المناسب الذي سيحدده بنوك الاستثمار.

وتستهدف الحكومة طرح حصتين إضافيتين من شركتي أبو قير للأسمدة والإسكندرية للحاويات، - وهما مدرجتين بالفعل في البورصة – ضمن برنامج يضم 23 شركة وبنكا أعلنته الحكومة العام الماضي.