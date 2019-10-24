"التنمية الصناعية" يوقع بروتوكولا مع فوري لسداد أقساط التمويل العقاري

كتبت- منال المصري:

قال حمدي عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن البنك ضخ تمويلات بقيمة 600 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية التكنولوجية.

وأضاف عزام خلال توقيع بروتوكول أمس الأربعاء بين البنك وصندوق دعم التمويل العقاري، أن البنك وقع بروتوكول تعاون مع شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، لتمكين العملاء من سداد الأقساط الشهرية في مبادرة التمويل العقاري، دون الحاجة للذهاب إلى البنك.

وذكر أن البنك يبدأ في طرح كروت "الدبت" للخصم المباشر، و"الكريدت كارد" من ميزة، أول كارت وطني ذات علامة تجارية مصرية، الأسبوع المقبل، بهدف ميكنة المدفوعات الحكومية طبقا لاستراتيجية البنك المركزي، والمجلس القومي للمدفوعات.

وأوضح عزام أن البنك يخطط لزيادة عدد الفروع إلى 30 فرعا في نهاية العام المقبل، مقابل 20 فرعا حاليا، وذلك في إطار خطة البنك للوصول بعدد الفروع إلى 50 فرعا في 2023.

وأشار إلى أن من بين الفروع الجديدة التي سيتم افتتاحها قبل نهاية العام 6 فروع في المنيا، والإسماعيلية، وبني سويف، ودمياط، والسويس، والسادات، والقاهرة الجديدة.