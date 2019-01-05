بعد ارتفاعه أمس.. أسعار الذهب تعاود الهبوط في مصر

كتبت- شيماء حفظي:

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم السبت، بنحو 3 جنيهات للجرام، متأثرًا بهبوطه عالميًا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم 3 جنيهات ليسجل 642 جنيهًا مقابل 645 جنيهًا بالأمس، نتيجة هبوط سعر الخام عالميًا.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 550 جنيهًا، وعيار 24 إلى 733.7 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 5136 جنيهًا.

وعالميًا، هبط الذهب، خلال تعاملات أمس الجمعة، متراجعا من أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر الذي سجله في وقت سابق من الجلسة، بعد أن هدأت بيانات قوية بشأن الوظائف في أمريكا بعض المخاوف من تباطؤ الاقتصاد.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1284.40 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بحسب ما نقله وكالة رويترز.

لكن المعدن الأصفر سجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب مع صعوده 0.3% مدعوما إلى حد كبير بمكاسب قوية سجلها مؤخرا.

وأظهرت بيانات نشرت أمس الجمعة أن أرباب العمل في أمريكا استأجروا في ديسمبر أكبر عدد من العمال في عشرة أشهر مما يشير إلى قوة مستمرة في الاقتصاد قد تهدئ المخاوف من تباطؤ حاد للنمو.