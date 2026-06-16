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بأسلوب المغافلة.. ضبط مندوب مبيعات سرق هاتف عامل من داخل مسجد بمدينة نصر

كتب : علاء عمران

02:16 م 16/06/2026

المتهم

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول خاص بعامل بأحد المساجد بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص أمكن تحديد المجني عليه (عامل بأحد المساجد – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول)، وبسؤاله أقر بأنه بتاريخ 8 من الشهر الجاري اكتشف سرقة هاتفه المحمول بأسلوب “المغافلة” من داخل المسجد محل عمله.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مندوب مبيعات – مقيم بمحافظة القليوبية)، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وزارة الداخلية سرقة مسجد مدينة نصر

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