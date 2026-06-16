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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الطماطم والأسمنت والبيض والذهب

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

02:25 م 16/06/2026

خريطة الأسعار اليوم

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ارتفعت أسعار الطماطم، والبيض، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 16-6-2026، بينما انخفضت أسعار الحديد، والزيت، حسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد "مصراوي" أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفق بيانات رسمية، ومنها:

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. ارتفاع الطماطم

انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم.. ارتفاع البلطي

تراجع أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الزيت والمكرونة والدواجن واللحوم خلال تعاملات اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الثلاثاء

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سعر الذهب خريطة الأسعار أسعار الأسماك

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