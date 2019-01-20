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ارتفاع البلطي وتراجع السبيط.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

11:56 ص الأحد 20 يناير 2019
ارتفاع البلطي وتراجع السبيط.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الأحد بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس السبت، ليتراوح بين 21 جنيهًا و23.5 جنيه، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهًا واحداً، ليتراوح بين 60 و66 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، لتتراوح بين 30 و130 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، لتيراوح بين 90 و170 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و70 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 34 و44 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك سوق العبور الجمبري

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