"التنظيم والإدارة" يوافق على الإعلان عن وظائف بوزارات النقل والتموين

القاهرة- مصراوي:

وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الطلبات المقدمة للإعلان عن شغل وظائف قيادية بوزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، والتموين والتجارة الداخلية، وذلك بموازنات هذه الوزارات للعام المالي الحالي، بحسب بيان من الجهاز اليوم الأحد.

ووافق الجهاز لوزارة الزراعة على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للمراجعة، ووافق لوزارة النقل على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام مشروعات المنشآت السطحية، كما وافق أيضا لوزارة التموين على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للأمن.

وقال الجهاز إنه درس الطلبات ووافق عليها في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، على أن يتضمن الإعلان شرط اجتياز المتقدمين للاختبارات المقررة وذلك لضمان اختيار أفضل العناصر المتقدمة.

وأضاف أنه يشترط اتباع الإجراءات القانونية المتعلقة باستيفاء شروط شغل هذه الوظائف لمن يتم ترشيحه، على أن يتم موافاة الجهاز بصورة من الإعلان، وبيانات المرشحين، والقرار الصادر بالتعيين، وإقرار استلام العمل حتى يتسنى اتخاذ اللازم.

وأشار الجهاز إلى أن موافقته تأتي في إطار القيام بدوره وفقا لنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لشغل الوظائف التي خلت لبلوغ أصحابها السن القانونية، وفي إطار تصعيد الكفاءات من الصف الثاني، وتلبية احتياجات العمل.

وذكر أنه يمكن لراغب الترشح للوظيفة التقدم للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالجهة المعلنة عن الوظيفة، وعقب اجتيازه الاختبارات المقررة واختياره من قبل اللجنة، يتولى جهاز التنظيم والإدارة تدريبه على مقتضيات وظيفته الجديدة.