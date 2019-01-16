وزير التجارة يعلن بدء إنشاء أكبر مدينة لصناعة الملابس والمنسوجات بمصر

القاهرة- مصراوي:

أعلن عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، بدء إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر على مساحة 3.1 مليون متر مربع بمدينة السادات، وتضم 592 مصنعاً، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن المدينة الجديدة تعد من أهم المشروعات الكبرى التي ستقام على أرض مصر وفق أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة الغزل والنسيج، وتنفذه شركة شانج جينج للاستثمار التابعة لشركة مانكاي الصينية.

وأضاف أن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة انتهت من حوالي 50% من أعمال الإنشاءات بالمرحلة الأولى للمدينة والتي تصل مساحتها إلى 600 ألف متر وتضم 150 مصنعاً بتكلفة إجمالية لأعمال الإنشاءات تقدر بـ2.1 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أنه من المخطط بدء عمليات التشغيل التجريبي لبعض مصانع المرحلة الأولى خلال شهر مايو المقبل، على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التشغيل نهاية العام الجاري.

وذكر نصار أن هذا المشروع المتكامل يأتي تتويجاً للتعاون الاستراتيجي بين مصر والصين، واستثماراً للنتائج الإيجابية للزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين، والمباحثات المكثفة التي أجرتها وزارة التجارة والصناعة مع كبار المسئولين بالحكومة الصينية والشركة المنفذة.

وقال إن مفاوضات المشروع بدأت بين الوزارة والجانب الصيني منذ سبتمبر الماضي، وتم الاتفاق بين الجانبين على استكمال خطوات إنشاء مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مدينة السادات مع دخول إحدى شركات الحكومة الصينية كضامن لتنفيذ المشروع وذلك لضمان جدية الشركة في تنفيذ مراحل المشروع.

وأضاف الوزير أن المشروع يضم 3 مراحل، وتم الاتفاق على تنفيذه في 4 سنوات بدلاً من 7 سنوات وفق المقترح الأول الذي تقدمت به الشركة.

وأشار نصار إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر الماضي باعتبار المشروع مشروع قومي، موضحا أنه تم نقل تبعية المشروع من الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات وسرعة تنفيذ المشروع.

وذكر الوزير أن الشركة الصينية قامت بتوقيع عقود بيع مبدئية لـ 48 مصنعا من المرحلة الأولى لشركات صينية، كما يجري التفاوض مع أكثر من 60 مستثمرا صينيا للتعاقد على بيع مصانع أخرى بالمرحلة الأولى.

وقال نصار إن الشركة الصينية تقوم حالياً بعقد مؤتمرات ترويجية وتسويقية للمشروع في أكثر من ولاية بجمهورية الصين، كما نفذت الشركة أكثر من 25 زيارة لوفود صينية للمشروع خلال المرحلة الماضية.

كما أعلن وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق مع شركة مان كاي الصينية على ضخ استثمارات جديدة في مجال المصنوعات الجلدية، حيث تمتلك الشركة خبرات كبيرة في هذا المجال وذلك في مدينة الجلود الجديدة بالروبيكي.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة على البدء بإنشاء حوالي من 5 إلى 7 مصانع على مساحة 20 ألف متر بالمرحلة الثانية بمدينة الروبيكي وذلك كبداية، على أن تدرس الشركة التواجد داخل المرحلة الثالثة من المشروع والمخصصة بالكامل لإنتاج المصنوعات الجلدية.

وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على زيادة القيمة المضافة لمنتجات الجلود من خلال التوسع في عمليات تصنيع المنتجات النهائية.