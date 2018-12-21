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    أسعار العملات خلال أسبوع: الجنيه ينخفض أمام اليورو والإسترليني

    12:43 م الجمعة 21 ديسمبر 2018
    أسعار العملات خلال أسبوع: الجنيه ينخفض أمام اليورو والإسترليني

    اليورور

    القاهرة – مصراوي:

    انخفض سعر الجنيه أمام عدد من العملات الأجنبية والمحلية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما استقرت أسعاره أمام عدد من العملات العربية، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

    وارتفع سعر اليورو أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث سجل الخميس الماضي 20.21 جنيه للشراء و20.54 جنيه للبيع، مقابل 20.15 جنيه للشراء و20.37 للبيع.

    وزاد سعر الجنيه الإسترليني أمام العملة المحلية ليسجل أمس، 22.42 جنيه للشراء و22.72 جنيه للبيع، مقابل 22.42 جنيه للشراء و22.68 جنيه للبيع.

    وارتفع سعر شراء الدينار الكويتي أمام الجنيه، ليسجل أمس 58.48 جنيه للشراء و58.86 جنيه للبيع، مقابل 58.44 جنيه للشراء و58.83 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الريال السعودي أما الجنيه خلال تعاملات الأسبوع، عند 4.76 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.84 جنيه للشراء و4.87 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار بداية الأسبوع.

    واستقر كذلك سعر الريال القطري أمام الجنيه، عند 4.62 جنيه للشراء و4.91 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات بداية الأسبوع.

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