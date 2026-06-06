كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام شخصين بالتعدي على شقيقها وإحداث إصابته بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل مشاجرة عائلية تنتهي بإصابات وضبط طرفيها

وبالفحص، تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل من إحدى المستشفيات باستقبال 3 مصابين بجروح قطعية متفرقة، وهم عامل ونجله وشقيقة الأول، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم.

وبسؤالهم، قرروا بحدوث مشاجرة بينهم وبين زوج شقيقة أخرى للعامل ونجله، على خلفية خلافات عائلية، تطورت إلى تعدٍ باستخدام أسلحة بيضاء.

وأمكن ضبط طرفي الواقعة، وبإرشادهما تم ضبط الأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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