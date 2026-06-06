كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بمزاولة مهنة منادي سيارات بدون ترخيص بمحافظة القليوبية، وطلب مبلغ مالي منه نظير إيقاف سيارته، مع التعدي عليه بالسب.

ضبط منادي سيارات بدون ترخيص لاتهامه بابتزاز سائقين

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة ومزاولة المهنة بدون ترخيص بهدف تحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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