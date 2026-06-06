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خطف وتعذيب.. ماذا وجدت النيابة العامة في هواتف صبري نخنوخ؟

كتب : صابر المحلاوي

04:59 م 06/06/2026

صبري نخنوخ

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كشفت النيابة العامة عن نتائج فحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة صبري نخنوخ وآخرين، حيث تبيّن احتواؤها على تسجيلات تنم عن ارتكاب وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه أشخاص على توقيع أوراق.

نتائج فحص الهواتف في قضية صبري نخنوخ

وأوضحت النيابة العامة، في بيان لها اليوم السبت، أن تلك النتائج جاءت ضمن التحقيقات الجارية مع المتهمين في القضية المتعلقة باتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لممارسة البلطجة وفرض السيطرة والإخلال بالنظام العام.

وأضافت أن فحص وتفريغ محتوى الهواتف كشف كذلك عن وقائع تتعلق بحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب، فضلًا عن حيازة حيوانات برية شرسة.

قرارات بالحبس وتفتيش مسكن المتهم والمقار التابعة له

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن الوقائع التي كشفت عنها التسجيلات المضبوطة، إلى جانب مباشرة تحقيقات مالية موازية لتتبع عائدات النشاط الإجرامي ومصادرها.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بضبط وإحضار المتهمين وتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له، حيث أسفرت المأمورية عن ضبط أسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال غير مرخصة و10 قطع أثرية، كما قررت حبسه وآخرين على ذمة التحقيقات.

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