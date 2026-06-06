تجديد حبس مؤسس "بيت فاطم" 45 يومًا بتهمة هتك عرض 4 فتيات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس محمد طاهر، مؤسس "بيت فاطم"، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات.

جاء القرار في إطار التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة بشأن اتهام المتهم بهتك عرض عدد من الفتيات، وذلك عقب رصد مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين منشورات متداولة تضمنت تلك الاتهامات.

وأمرت جهات التحقيق بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بملف القضية، كما كلفت بفحص هاتف المتهم والأجهزة الإلكترونية الخاصة به، للوقوف على ملابسات الواقعة.

أقوال المجني عليهن تكشف تفاصيل الاتهامات

واستمعت النيابة إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، حيث أفادت 3 فتيات بتعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن متفرقة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من عام 2022 حتى 2025. كما ذكرت فتاة رابعة أنها تعرضت لواقعة مماثلة عام 2017، وفق ما أثبتته التحقيقات.

التحقيقات: استغلال الدعم النفسي لارتكاب الوقائع

وكشفت أقوال المجني عليهن أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم والتعافي من أزمات اجتماعية ونفسية، إلا أنه استغل تلك الظروف في ارتكاب الوقائع محل التحقيق.

كما استمعت النيابة إلى أحد العاملين بالمقر، الذي قرر أن المتهم كان يتعمد في أوقات مختلفة صرفه من العمل مبكرًا أو تكليفه بالحضور متأخرًا، بما يتيح له الانفراد بالفتيات.

النيابة تحذر من نشر بيانات المجني عليهن

وأكدت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في سرية تامة حفاظًا على خصوصية المجني عليهن والشهود، تنفيذًا لأحكام القانون. كما ناشدت الجميع عدم نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات من شأنها كشف هوية المجني عليهن أو الشهود، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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