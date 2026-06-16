النيابة تعاين خسائر حريق مخزن أخشاب بمصر القديمة

انتقل فريق من نيابة مصر القديمة، إلى موقع نشوب حريق هائل داخل أحد المخازن الخشبية، وامتداده إلى المنازل المجاورة.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من شهود العيان، وأمرت باستكمال التحريات وندب الأدلة الجنائية لكشف أسباب الحريق.

وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية، عن أن الحريق أسفر عن احتراق مخزن خشب ضخم، وورشة مواد بلاستيكية.

السيطرة على حريق مخزن أخشاب مصر القديمة

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكشفت التحريات عن نشوب الحريق داخل هيش ومخلفات بمنحدر مطل على الطريق الدائري بشارع عزبة خير الله في مصر القديمة، وامتدت النيران لمجموعة أخشاب بطول 700 متر بالإضافة إلى 5 عقارات.

ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 8 سيارات إطفاء و6 خزانات مياه وسيارتين تجهيزات، وأسفر الحريق عن إصابة رجلي إطفاء ومواطنين بحالات اختناق شديدة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن خشب مكون من أرضي ودورين، وامتد إلى 5 عقارات مجاورة.

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