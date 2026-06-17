يستخدم باحثون روبوتات للمساعدة في كشف الخلايا السرطانية التي تبقى كامنة بعد العلاج والقضاء عليها، مما قد ⁠يسرع من تحديد سبل علاج أكثر فعالية يمكنها تأخير المرض أو منع عودته.

وهذه الخلايا الصامدة نادرة، إذ لا يتجاوز عددها خلية واحدة من بين كل 1000 خلية سرطانية، ويصعب تحديدها، لكنها قد تؤدي إلى معاودة الإصابة بالسرطان.

ومن خلال ‌العمل على عينات من سرطان الرئة، حدد الباحثون ما يقرب من 10 آلاف ‌تباين خلوي ‌يمكن أن يساعد الخلية السرطانية على الهروب من تأثير العلاج.

وأرادوا اختبار جرعات متفاوتة من الأدوية التي تسنى تحديدها بالفعل كعلاجات محتملة لخلايا سرطان الرئة الصامدة، لكن هذه الاختبارات كانت ‌ستتطلب إجراء 10 آلاف تجربة ‌يستغرق كل ⁠منها أسبوعا.

وبدلا من ذلك، قاموا بتصميم منصة روبوتية، تحتوي على آلاف الأورام المصغرة الموضوعة في أطباق مختبرات داخل حاضنات خاضعة للرقابة.

وقامت ذراع ⁠الروبوت بنقل ‌الأطباق بين محطات التجارب.

وقال الباحثون في تقرير نشر ⁠في مجلة "ساينس أدفانسز"، إن 9 من أصل 94 دواء ⁠خضعت للاختبار أظهرت فعالية متسقة، مما يشير إلى أن الخلايا الصامدة قد تشترك في نقاط ضعف ⁠مشتركة حتى لو ظهرت لدى مرضى يتلقون أدوية مختلفة.

وذكر ستيف ألتشولر، المعد الرئيسي للدراسة من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو في بيان: "كنا نتوقع أن يتصرف كل ورم كحالة خاصة به".

وأضاف: "بدلا من ذلك، وجدنا أنماطا ثابتة عبر العديد من العينات المختلفة، مما يشير إلى احتمال وجود قواعد أساسية يمكن ‌أن تساعد في التنبؤ بالعلاجات التي من المرجح أن تكون فعالة في علاج المرض"، وفقا لسكاي نيوز.