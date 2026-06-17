تواصل القهوة جذب اهتمام الباحثين حول العالم، ليس فقط باعتبارها واحدة من أكثر المشروبات شعبية، بل أيضا بسبب ارتباطها المحتمل بعدد من الفوائد الصحية.

وفي أحدث الدراسات، توصل علماء إلى وجود علاقة بين تناول القهوة بانتظام وانخفاض طفيف في خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء.

وبحسب موقع Lenta.ru، نقلًا عن دراسة نشرتها مجلة Health Science Reports، قام الباحثون بتحليل نتائج 31 دراسة واسعة النطاق تناولت تأثير القهوة العادية ومنزوعة الكافيين على احتمالات الإصابة بسرطان الثدي. وأظهرت النتائج أن النساء اللاتي يستهلكن القهوة بانتظام سجلن معدلات إصابة أقل قليلًا مقارنة بمن نادرًا ما يشربنها أو لا يتناولنها على الإطلاق.



وأظهرت النتائج أن هذه العلاقة كانت أكثر وضوحا لدى النساء بعد انقطاع الطمث، ما يشير إلى احتمال وجود عوامل بيولوجية تجعل تأثير القهوة أكثر بروزا في هذه المرحلة العمرية.

الكافيين ليس العامل الرئيسي

ووفقا للباحثين، فإن الكافيين لا يبدو أنه المسؤول المباشر عن هذا التأثير المحتمل، إذ لم يرتبط استهلاك الكافيين وحده أو القهوة منزوعة الكافيين بتغيرات كبيرة في خطر الإصابة بالمرض.

ويرجح العلماء أن تكون الفائدة المحتملة مرتبطة بمركبات بيولوجية نشطة أخرى موجودة في القهوة الطبيعية، مثل مضادات الأكسدة والمواد النباتية التي قد تسهم في دعم صحة الخلايا وتقليل الالتهابات.



وشدد الباحثون على أن النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين شرب القهوة والوقاية من سرطان الثدي، وإنما تشير إلى ارتباط إحصائي محدود يستدعي المزيد من الدراسات لفهم أسبابه وآلياته بشكل أدق.

فوائد صحية أخرى للقهوة

وتشير أبحاث سابقة إلى أن القهوة تحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة والمركبات النشطة التي قد تساعد في تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي، ما يجعلها محل اهتمام متزايد في الدراسات المتعلقة بالصحة العامة.

ويؤكد الخبراء أن الحفاظ على نمط حياة صحي، يشمل التغذية المتوازنة والنشاط البدني المنتظم والفحوصات الدورية، يظل العامل الأهم في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما فيها سرطان الثدي.

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