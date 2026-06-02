أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك استعدادًا لانطلاق الامتحانات النظرية المقررة السبت المقبل 6 يونيو 2026.

وأكدت الوزارة إمكانية الاستعلام عن رقم الجلوس إلكترونيًا من خلال منصة الشهادات العامة على الموقع الرسمي، حيث يمكن للطلاب الدخول باستخدام بياناتهم للحصول على رقم الجلوس ومعلومات الامتحان من هنا moe-register.emis.gov.eg⁠

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية "النظرية" يوم السبت 6 يونيو 2026، وفق الجداول المعتمدة لطلاب التعليم الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والتعليم والتدريب المزدوج.