يحقق فيلم "أسد" للفنان محمد رمضان نجاحا جماهيريا كبيرا بشباك التذاكر، وسط منافسة شرسة ضمن سباق أفلام عيد الأضحى.

وبلغت إيرادات الفيلم منذ عرضه بالسينمات، 67 مليون جنيه، ليصبح فيلم "أسد" هو أعلى أفلام محمد رمضان تحقيقا للإيرادات في مسيرته السينمائية حتى الآن.

ونقدم لكم في هذا التقرير إيرادات أفلام محمد رمضان في السينما المصرية:

الألماني

عرض الفيلم عام 2012، ويعد بمثابة إنطلاقة محمد رمضان في السينما المصرية، وحقق إجمالي إيرادات وقت عرضه بلغت 1.7 مليون جنيه.

تدور أحداث الفيلم في قالب درامي حول أحد الشباب، والذي يسكن في العشوائيات وشهرته (الألماني)، وهو مسجل خطر، ويحاول الوصول للقمة عن طريق الطرق غير المشروعة والبلطجة.

عبده موتة

عرض الفيلم عام 2012 وحقق إيرادات بلغت 22 مليون جنيه، ليعلن رمضان من خلاله كونه أحد نجوم شباك التذاكر القادمين بقوة.

تدور أحداث الفيلم حول عبده (محمد رمضان) بلطجي يعمل في تجارة المخدرات بعد أن يفقد والديه، يتخذ من قوته سلاح لفرض الإتاوات على أهالي الحي، في الوقت الذي تتطلع فيه بنت الحارة أنغام (حورية فرغلي) للزواج منه، وعلى الجهة الأخرى تقع الراقصة ربعية (دينا) في علاقة غير شرعية معه، وهكذا ابنة خالته عالية (رحاب الجمل).

قلب الأسد

عرض الفيلم تجاريا عام 2013، وحقق إيرادات بلغت 16 مليون جنيه.

تدور أحداث الفيلم حول طفل يتعرض للاختطاف، ويترعرع في الكواليس الخلفية للسيرك حيث يعيش وسط الأسود والنمور؛ الأمر الذى يؤدى إلى تكوين شخصيةٍ صلبةٍ من الخارج يملأها الخير من الداخل، إلا أن نشأته دائمًا ما ترغمه على الظهور للمجتمع بشكلٍ مختلف حتى يتسنى له العيش والبقاء.

واحد صعيدي

عرض الفيلم بالسينمات عام 2014، وحقق إيرادات في شباك التذاكر بلغت 14 مليون جنيه.

تدور أحداث الفيلم حول فالح شاب صعيدي تخرج من كلية الحقوق، توسط والده من أجل مساعدته في البحث عن عمل، ليتم تعيينه في أحد المنتجعات السياحية كفرد أمن وسط العديد من المفارقات الكوميدية.

شد أجزاء

عرض الفيلم عام 2015، وحقق إيرادات بلغت 22 مليون جنيه.

تدور أحداث الفيلم حول ضابط الشرطة عمر العطار (محمد رمضان) الذي يتعرض لموقف يقلب حياته المهنية والشخصية رأسًا على عقب، عندما يتم قتل زوجته آية (دنيا سمير غانم) على يد إحدى العصابات، فيسعى للثأر لها، وهو الأمر الذي يدخله في سلسلة من المشكلات المتتالية مع رؤساءه، ويصبح مطاردًا من قبل قوات الأمن.

آخر ديك في مصر

عرض الفيلم بالسينمات عام 2017، وحقق إيرادات بلغت 13 مليون جنيه.

تدور أحداث الفيلم حول علاء الديك (محمد رمضان) موظف في بنك، لكنه يكره النساء منذ الصغر ويتجنب أية معاملات مع نساء عائلته، وعندما يتوجه مع رجال عائلته لرحلة نيلية، يموت جميع رجال العائلة فيما عداه، واﻵن عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن شؤون عائلته التي صارت جميعها من النساء فقط بما أنه قد بات الرجل الوحيد في العائلة.

الكنز: الحقيقة والخيال

عرض الفيلم بالسينمات عام 2017، وحقق إيرادات بلغت 19 مليون جنيه.

تدور أحداث الفيلم في عام 1975، حول حسن بشر الذي يقرر العودة من أوروبا بعد دراسته لعلوم المصريات إلى منزل العائلة في اﻷقصر، ويكتشف أن والده (بشر الكتاتني) ترك له وصية مسجلة، كما ترك له برديات تعود لفترة حكم الملكة (حتشبسوت)، ومذكرات مكتوبة بخط اليد ومنسوبة للبطل (علي الزيبق)، وعلى (حسن) البحث عما يربط كل هذا ببعضه.

جواب اعتقال

عرض الفيلم بالسينمات عام 2017، وحقق إيرادات بلغت 16 مليون جنيه.

تدور أحداث الفيلم حول انضمام (خالد الدجوي) إلى صفوف إحدى الجماعات الإرهابية، وعندما يحاول أخيه (أحمد) الانضمام لهذه الجماعة، يرفض (خالد) ذلك، ويحاول منعه، إلا أنه ينضم، وفي أحد الأيام يُقتل (أحمد) على يد عضو بالجماعة، ويجن جنون (خالد) الذي يسعى للانتقام من الجماعة، وهى نفس اللحظة التي يصدر فيها جواب اعتقال ضد (خالد).

الديزل

عرض الفيلم بالسينمات عام 2018، وحقق إيرادات بلغت 23 مليون جنيه.

تدور أحداث الفيلم حول الدوبلير بدر الديزل الذي يعيش في حارة شعبية، ويمر بالعديد من المواقف، حيث يتعرف على النجمة السينمائية الشهيرة دنيا الصياد، التي تعمل خطيبته عفاف مساعدة لها، وتتطور الأحداث وتتعرض عفاف للقتل، ويقرر الانتقام ممن قتلها.

الكنز 2: الحب والمصير

عرض الفيلم بالسينمات عام 2019، وحقق إيرادات بلغت 6 مليون جنيه.

يواصل الجزء الثاني ما انتهى إليه الجزء اﻷول في حكايات حتشسبوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.

هارلي

عرض الفيلم بالسينمات عام 2023، وحقق إيرادات بلغت 35 مليون جنيه.

تدور أحداث الفيلم حول عودة هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

ع الزيرو

عرض الفيلم بالسينمات عام 2023، وحقق إجمالي إيرادات بلغت 13 مليون جنيه.

تدور أحداث الفيلم حول (حمزة) الملقب بـ(دراجون)، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

