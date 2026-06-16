شاب في مقتبل العمر، خرج ليمارس لعبته المفضلة كما يفعل عشرات الشباب كل يوم إلا أنه لم يعلم أن مباراة كرة قدم عادية ستكون الأخيرة في حياته بمركز الصف جنوب الجيزة.

جثة في ملعب كرة قدم بالصف

في قرية الأخصاص التابعة لمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، خيم الحزن على الأهالي بعد وفاة الشاب محمد سيد نافد داود إثر تعرضه لصعق كهربائي من عمود إنارة داخل أحد الملاعب.

اللحظات الأخيرة في حياة فقيد الجيزة

وبحسب التحريات ورواية الأهالي، تعرض الشاب لصعق كهربائي مفاجئ أثناء وجوده بالملاعب، ليسقط أرضًا وسط حالة من الصدمة والذهول بين أصدقائه والحاضرين.

وحاول المتواجدون إنقاذه ونقله لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أن محاولات إنقاذه لم تنجح، ليفارق الحياة متأثرًا بالإصابة.

دفتر عزاء على السوشيال ميديا

الواقعة أثارت حالة من الحزن والغضب بين أهالي القرية، الذين طالبوا ببيان ملابسات الحادث والتأكد من إجراءات السلامة الخاصة بأعمدة الإنارة والتوصيلات الكهربائية داخل الملاعب والأماكن العامة، لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء للشاب الراحل، حيث نعاه أصدقاؤه وأقاربه بكلمات مؤثرة، مستذكرين أخلاقه الطيبة وسيرته الحسنة بين أبناء القرية.

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