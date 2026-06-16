تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر واقعة سرقة هاتف محمول من داخل أحد المساجد في منطقة مدينة نصر.

فيديو متداول للواقعة

وأظهر الفيديو المتداول لحظة قيام شخص باستغلال وجود المصلين داخل المسجد، وتمكنه من سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص قبل أن يغادر المكان بسرعة.

وأثارت الواقعة حالة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من المستخدمين بضرورة ضبط المتهم في حال ثبوت الواقعة، وتشديد الرقابة داخل دور العبادة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، خاصة في الأماكن التي يُفترض أن تتسم بالأمان والطمأنينة.