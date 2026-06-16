طفا على سطح المياه لكن الأسرار التي أخفاها القاتل لم تبقَ غارقة طويلًا. في مشهد غامض ومثير للريبة، عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة شاب مجهول الهوية طافية بمياه ترعة المريوطية بمركز البدرشين.

جثة ترعة المريوطية بالبدرشين

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية فوق مياه الترعة.

ومع اقتراب رجال المباحث من الجثمان، بدأت تتكشف تفاصيل صادمة. فالجثة تعود لشاب ثلاثيني ممزقة بطعنات متفرقة، فيما كانت يداه وقدماه مقيدتين بالحبال.

جريمة مروعة تنتهي بجثة مجهولة

ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، إذ كشفت المعاينة أن الجثمان كان موثقًا بحجر كبير في محاولة لإخفائه داخل المياه ومنع ظهوره على السطح، إلا أن المياه لفظت الجثة، لتبدأ معها رحلة البحث عن الحقيقة.

وعلى الفور، تم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف الطب الشرعي للتشريح وإعداد تقرير واف عن أسباب وتوقيت الوفاة.

خطة المباحث

في الوقت نفسه، يكثف رجال المباحث جهودهم لفحص بلاغات التغيب، ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة، وسماع أقوال الشهود، في محاولة لفك لغز الجريمة والوصول إلى مرتكبيها.

وتسعى فرق البحث إلى الإجابة عن عدة أسئلة غامضة: من هو الضحية؟ ومن استدرجه إلى هذا المصير؟ ولماذا جرى التخلص من جثمانه بهذه الطريقة؟

أسئلة لا تزال بلا إجابة حتى الآن، بينما تتواصل التحقيقات لكشف خيوط واحدة من أكثر الوقائع غموضًا في البدرشين خلال الساعات الأخيرة.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط