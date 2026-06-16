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قضية غرق السباح يوسف عبد الملك.. 7 يوليو الحكم على حكم دولي و3 منقذين

كتب : رمضان يونس

06:21 م 16/06/2026 تعديل في 07:33 م
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  • عرض 10 صورة
    والدة السباح يوسف
  • عرض 10 صورة
    تكريم السباح الراحل يوسف عبد الملك (4)
  • عرض 10 صورة
    والدة السباح يوسف
  • عرض 10 صورة
    والدة السباح يوسف
  • عرض 10 صورة
    تكريم السباح الراحل يوسف عبد الملك (5)
  • عرض 10 صورة
    والدة السباح يوسف
  • عرض 10 صورة
    والدة السباح يوسف
  • عرض 10 صورة
    والدة السباح يوسف
  • عرض 10 صورة
    والدة السباح يوسف

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قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بالتجمع الخامنس، اليوم الثلاثاء، تأجيل الاستئناف المقدم من حكم دولي و 3 منقذين في قضية على حكم حبسهم 3 سنوات. في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك" إلى جلسة 7 يوليو الجاري للنطق بالحكم.

قضية السباح يوسف

وكانت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة قد قضت حضوريًا بأحكام متفاوتة في القضية، التي تتعلق بالتسبب في وفاة السباح الصغير يوسف محمد داخل حمام السباحة، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة.

وقضت المحكمة بحبس المتهمين من الأول حتى الرابع، وهم الحكم و3 من طاقم الإنقاذ: كمال موسى، ويوسف محمد يوسف، ووائل حسن أنور، ويحيى شوقي فرحات، لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم بالإهمال الجسيم والتسبب في الوفاة.

كما قضت المحكمة ببراءة المتهمين من الخامس حتى الثامن عشر غيابيًا، لعدم ثبوت مسؤوليتهم عن الواقعة.

إحالة المتهمين في قضية السباح يوسف

وكانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، و3 من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتسبب خطأ في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، وتعريض حياة المشاركين للخطر.

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي أن جسد المجني عليه خلا من أي أمراض أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة ترجع إلى إسفكسيا الغرق، بعد فقدانه الوعي وسقوطه في قاع المسبح، وبقائه لفترة كافية أدت إلى امتلاء الرئتين بالماء وحدوث توقف في عضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس.

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قضية السباح يوسف يوسف عبدالملك غرق السباح يوسف

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