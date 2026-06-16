قررت محكمة مدني القاهرة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من أسرة حبيبة الشماع ضد إحدى شركات النقل الذكي، والتي يطالبون فيها بتعويض قدره 100 مليون جنيه، لجلسة 23 يونيو الجاري للنطق بالحكم.

وكان المحامي محمد الأمين، دفاع أسرة حبيبة الشماع، قد أقام الدعوى المدنية مطالبا بإلزام شركة النقل الذكي بسداد تعويض مادي وأدبي بقيمة 100 مليون جنيه، جراء الأضرار التي لحقت بالمجني عليها وأسرتها.

وتأتي الدعوى عقب صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض برفض الطعن المقدم من السائق، وتأييد معاقبته بالسجن 5 سنوات، بعد إدانته بتعاطي مخدر الحشيش وقيادة السيارة تحت تأثير المواد المخدرة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بقضية حبيبة الشماع.