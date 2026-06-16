

تباشر جهات التحقيق المختصة بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، التحقيق في بلاغ تقدمت به فنانة شهيرة، تتهم فيه 7 صبية بالتحرش بابنتها خلال تواجدها داخل موقع تصوير أحد الأعمال الفنية بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها وظروف حدوثها، كما أمرت بسماع أقوال مقدمة البلاغ وشهود العيان الذين كانوا متواجدين بمحيط موقع التصوير وقت الواقعة.

كانت الفنانة قد حررت محضرًا بقسم شرطة أكتوبر، أفادت فيه بأن ابنتها تشارك في تصوير بعض المشاهد ضمن عمل فني داخل أحد مواقع التصوير بمدينة 6 أكتوبر، وأثناء تواجدها فوجئت بقيام مجموعة من الصبية بالتحرش بها وتوجيه ألفاظ خادشة للحياء، ما تسبب في حالة من الاستياء والضيق لديها.

وأضافت في بلاغها أنها توجهت إلى قسم الشرطة فور علمها بالواقعة، وحررت محضرًا رسميًا ضد المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص ملابسات الواقعة، ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط موقع التصوير، وسماع الشهود، تمهيدًا لتحديد هوية المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، فيما تواصل النيابة العامة التحقيقات.

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