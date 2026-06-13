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الداخلية تكشف ملابسات حادث تصادم سيارة ملاكي بالقاهرة

كتب : صابر المحلاوي

06:14 م 13/06/2026

وزارة الداخلية

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدة من قيام قائد سيارة ملاكي بالاصطدام بسيارتها من الخلف وإحداث تلفيات بها أثناء سيرهما بأحد شوارع القاهرة.

ملابسات حادث تصادم سيارة ملاكي بالقاهرة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الماضي، تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من السيدة القائمة على النشر، مقيمة بدائرة قسم ثان مدينة نصر، بتضررها من قائد سيارة ملاكي لقيامه بالاصطدام بسيارتها وإحداث تلفيات بها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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