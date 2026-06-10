أوضح عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن العقوبة المتوقعة على صبري نخنوخ وغيره من المتهمين في قضية غسل الأموال، ستكون السجن المشدد لمدة تصل إلى 7 سنوات، والغرامة المالية التي تصل إلى مثلي قيمة الأموال المضبوطة، ومصادرة الأموال محل الجريمة لصالح الدولة حال ثبوت إدانتهم.

واستطرد "عبد السلام"، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003، نصت على: "يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون". ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها أو التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

وأضاف عبد السلام أن الأموال المضبوطة -سواء أكانت أرصدة في البنوك، أم أسهمًا، أم سندات، أم منقولات كالسيارات والمشغولات الذهبية، أم عقارات- سيتم مصادرتها جميعًا لصالح الخزانة العامة للدولة.

الجنايات ترفض طعن صبري نخنوخ

وكان صبري نخنوخ قد وقع على قرار النائب العام الصادر بالتحفظ على ممتلكاته ومنعه من التصرف في أمواله؛ وذلك على خلفية اتهامه وآخرين في قضية تتعلق بالتعدي واستعراض القوة في منطقة التجمع الخامس. وفور صدور القرار، نظرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة التظلم المقدم منه، وقررت رفض الطعن وتأييد قرار التحفظ على الأموال والممتلكات.

تفاصيل التحقيقات المالية في قضية صبري نخنوخ

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا بشأن التحقيقات المالية الموازية في واقعة التعدي واستعراض القوة بالتجمع الخامس، والتي يُجرى التحقيق فيها مع المتهم صبري نخنوخ وآخرين؛ إذ أوضحت النيابة أن التحريات كشفت عن لجوء المتهمين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاط إجرامي، عبر وسائل متعددة تهدف إلى إخفاء مصدرها غير المشروع وقطع الصلة بينها وبين النشاط الأصلي.

وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين كافة، بما يشمل الأموال المنقولة، والعقارات، والأسهم، والصكوك، والسندات، والودائع، والخزائن، والمحافظ الإلكترونية، مع منعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات تمامًا.

كما تضمن القرار إخطار البنوك، ومصلحة الشهر العقاري، والبورصة المصرية لاتخاذ إجراءات التنفيذ الفوري، فضلًا عن إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، مع استمرار التحقيقات الموسعة في الوقائع المنسوبة إليهم.

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