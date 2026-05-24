أقامت "حبيبة. م"، 29 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بعد عام واحد فقط من الزواج، مؤكدة أن حياتها تحولت إلى سلسلة من الخلافات والاعتداءات بسبب شكوكها المتكررة في تصرفات زوجها، لتنتهي إحدى المشاجرات بإصابتها في وجهها واحتياجها إلى 4 غرز طبية.

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت بعد فترة تعارف قصيرة، وكانت تتوقع أن تعيش حياة مستقرة يسودها التفاهم والاحترام، إلا أنها فوجئت بتصرفات أثارت شكوكها منذ الأشهر الأولى للزواج، خاصة تعلق زوجها الدائم بهاتفه ورفضه اطلاعها على أي تفاصيل تتعلق بمكالماته أو رسائله.

تفاصيل دعوى خلع بسبب شكوك الزوجة

وأضافت "حبيبة" أمام المحكمة أن الخلافات بينهما بدأت تتصاعد تدريجيًا، مشيرة إلى أن زوجها كان يعتبر أي سؤال عن هاتفه أو تحركاته تدخلًا في خصوصياته، الأمر الذي تسبب في مشاحنات متكررة داخل المنزل.

وأوضحت الزوجة أنها لم تكن تسعى إلى افتعال الخلافات، لكنها كانت تشعر بالقلق نتيجة "الغموض الزائد" في تعامل زوجها معها، خاصة مع تغيبه المتكرر عن المنزل وانشغاله المستمر بهاتفه.

وتابعت "حبيبة": "في يوم الواقعة كان الهاتف بجواره، فحاولت الاطلاع عليه بدافع معرفة الحقيقة وإنهاء الشكوك التي أرهقتني، لكنه فوجئ بي، واندلعت بيننا مشادة كلامية تحولت سريعًا إلى اعتداء".

تعدي الزوج على زوجته

وأكدت الزوجة أن المشاجرة انتهت بإصابتها في وجهها بعد تعدي زوجها عليها، ما استدعى نقلها لتلقي العلاج وإجراء 4 غرز.

وأشارت إلى أنها حاولت احتواء الخلاف أكثر من مرة بمساعدة أفراد من الأسرتين، إلا أن محاولات الصلح لم تنجح، مؤكدة أنها فقدت الشعور بالأمان داخل منزل الزوجية، ولم تعد قادرة على استكمال الحياة معه.

وقالت في ختام دعواها: "كنت أبحث عن حياة مستقرة، لكني وجدت نفسي في خلافات لا تنتهي، والإصابة التي تعرضت لها كانت نقطة النهاية بالنسبة لي".

ولجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة، ورفعت دعوى خلع حملت رقم 438 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.

اقرأ أيضا:-

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط



علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل