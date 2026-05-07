لحظات من الخوف والارتباك عاشها عدد من الأطفال في أحد شوارع الجيزة، بعدما ظهر شابان يسيران بكلبين وسط حالة من الفزع بين المارة، في فيديو أثار تفاعلًا واسعًا وغضبًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتحرك الأجهزة الأمنية لكشف الحقيقة كاملة.

فيديو رعب

الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخصين بترويع الأطفال باستخدام كلبين أثناء سيرهما بأحد شوارع محافظة الجيزة.

وبالفحص والتحريات، تمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما طالبان يقيمان بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، كما تم ضبط الكلبين المستخدمين خلال الواقعة.

لعب بالكلاب

وبمواجهتهما، أقرا بأن الواقعة حدثت بتاريخ 3 مايو الجاري أثناء سيرهما بأحد الشوارع بدائرة القسم، إلا أنهما نفيا تعمد ترويع المواطنين أو الأطفال، مؤكدين أن الأمر لم يكن مقصودًا.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في الوقت الذي أثار فيه الفيديو حالة واسعة من الجدل بين رواد مواقع التواصل، مطالبين بضرورة التصدي لأي سلوك يتسبب في إثارة الخوف بين المواطنين، خاصة الأطفال.

"بيغير هدومه في البلكونة"



في سياق منفصل، كشفت تحريات مباحث الجيزة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر سيدة من اعتياد جارها بالشقة المقابلة تغيير ملابسه بشرفة مسكنه بصورة غير لائقة.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مسن 84 عاما مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام)، وبسؤال ابنه قرر أن والده يعانى من مرض "ألزهايمر" ويتلقى العلاج اللازم فى هذا الشأن وقدم ما يفيد ذلك.

تم إاخاذ الإجراءات القانونية وأخذ التعهد اللازم على نجل المذكور بحسن رعايته.

