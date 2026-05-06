قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس المتهم بطعن خطيبته 28 طعنة بمنطقة المعصرة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس المتهم بطعن خطيبته 28 طعنة

وكان قسم شرطة المعصرة قد تلقى بلاغًا يفيد بتعرض فتاة للاعتداء بسلاح أبيض داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة الفتاة بعدة طعنات متفرقة بالجسد وسكين مستقر بداخل جمجمتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم، وهو خطيب المجني عليها، ارتكب الواقعة بسبب خلافات بينهما ورغبة الفتاة في فسخ الخطبة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات.

